Роскомнадзор впервые решил оштрафовать СМИ-иноагентов за отсутствия маркировки

Девять СМИ-иноагентов, находящиеся под управлением одного юрлица, будут впервые оштрафованы за отсутствие маркировки, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ (за отсутствие маркировки на их сайтах), находящихся под управлением одного юридического лица. Протоколы будут составлены в отношении юридического лица (девять протоколов по каждому нарушению) и в отношении должностного лица – генерального директора юридического лица (также девять протоколов по каждому нарушению)», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Согласно приказу Роскомнадзора, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призвал Роскомнадзор более активно применять меры ответственности в отношении СМИ – иностранных агентов, нарушающих требования о маркировке своих материалов.

На этой неделе Минюст России впервые включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарева.

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.