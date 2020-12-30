В ОП оценили закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ

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30 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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Саудовская Аравия показала опасность нефтяной иглы

Саудовская Аравия столкнулась в 2020 году с финансовыми трудностями REUTERS/Maxim Shemetov
Нефтяной кризис нанес серьезный удар по экономике Саудовской Аравии. Она показала рекордное за десятилетие падение. Королевство нещадно сжигает свои резервы и лезет в долговую яму. История Саудовской Аравии может стать наглядным примером того, как нефтяная игла губит страну. Подробности...
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Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

Раньше Германия была главным партнером России в ЕС, теперь это главный критик Sputnik/Sergei Guneev/Kremlin/REUTERS
Под конец года Россия и Германия ввели очередные санкции друг против друга, что наглядно характеризует 2020-й в отношениях двух стран – он худший со времен падения Берлинской стены. Принимая в Москве представителей немецкой оппозиции, российская власть сама демонстрирует, что надежды на взаимопонимание с Берлином при канцлере Меркель больше нет. В 2021-м Меркель уйдет. Но тогда, скорее всего, станет еще хуже. Подробности...
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В создании лучших подводных лодок России возникли сложности

Атомные подводные лодки «Ясень-М» – самые совершенные подводные лодки ВМФ России mil.ru
Происходящая традиционно в конце года массовая передача новейшей военной техники Вооруженным силам России омрачилась досадным эпизодом. Сразу к трем новейшим и совершенным атомным подводным лодкам, в том числе носителю атомной торпеды «Посейдон», у ВМФ России возникли вопросы – и передача этих кораблей флоту была перенесена. В чем проблемы с этим важнейшим для нашей страны оружием? Подробности...
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Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

Телеканал РТ стал одной из главных мишеней латвийских спецслужб Илья Питалев/РИА «Новости»
Еще не так давно Латвия умоляла Москву не забирать полностью транзит из Прибалтики – а всего через несколько дней в стране арестовали журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Судя по реакции из России, происходящее может окончательно изменить политику Москвы по отношению к происходящему в прибалтийских странах. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Империю Романовых погубили мифы и слухи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая. Подробности...
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Почему гимн СССР – лучший для России

Андрей Веселов
Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
30 декабря исполняется двадцать лет с момента утверждения и первого исполнения нового-старого гимна России на музыку Александрова. Это советский гимн, и он стал частью «национального кода» – вместе с салатом оливье и романом «Война и мир». Подробности...
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Психологи по проблемам меньшинств убьют систему образования США

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Можно только посочувствовать американской элите, которая сегодня толпами бежит из Нью-Йорка, но с упорством маньяка продолжает голосовать за Демпартию и Байдена. Можно не сомневаться, что восемь, или в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское образование. Подробности...
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Что изменит уход Меркель

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Когда распадется Украина

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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    В ОП оценили закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ

    30 декабря 2020, 15:18

    Текст: Елизавета Булкина

    Зарубежные интернет-платформ должна усвоить, что «лимит на беспредел» исчерпан, так как президент Владимир Путин подписал закон о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

    «Хочется надеяться на то, что вступление закона в силу, расширение возможностей государства по противодействию противоправным действиям зарубежных интернет-платформ, станет сигналом для последних: «лимит на беспредел» исчерпан. И случаи цензуры прекратятся», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что порядок наложения и взыскания штрафов устанавливается российским законодательством. «Безусловно (и мы неоднократно об этом говорили на площадке ОП РФ), важным фактором является наличие представительства (офиса) интернет-платформы в нашей стране, что существенно упрощает и делает взаимодействие между платформой и регуляторами более прозрачным. Необходимо и далее добиваться того, чтобы компании, которые хотят работать и зарабатывать в России, имели здесь офисы», – пояснил эксперт.

    Малькевич подчеркнул: компании должна понять, что они «все-таки «про бизнес и деньги», а не про «игры в политику».

    «Если они хотят и далее зарабатывать в нашей стране, то должны это делать цивилизованно и в соответствии с нашим законодательством, а не своим мировоззрением и установками из Вашингтона. Интернет-платформам сейчас дан четкий и ясный сигнал, что стоит работать конструктивно, поэтому хотелось бы увидеть с их стороны именно конструктивную реакцию. А какой она будет – вероятно, увидим спустя некоторое время», – уточнил член ОП.

    Проблема интернет-цензуры, отметил эксперт, глобальная, поскольку такие платформы как YouTube работают по всему миру.

    «И везде они руководствуются в первую очередь своими правилами использования сервиса, а не локальным законодательством. То есть что в России, что в Португалии платформа может без объяснения причин «сносить» контент и аккаунты, которые ей не нравятся. Но у нас в стране она это делает, а в Европе – нет», – подчеркнул Малькевич, объяснив это тем, что там жестче регулирование IT-сферы.

    «В ЕС интернет-платформа получит колоссальный штраф в миллионы (если не миллиарды) евро и в итоге выплатит его. Жесткое и последовательное регулирование интернет-компаний для ЕС – это норма. И там не стесняются и дальше ужесточать контроль за IT-компаниями», – заключил он.

    Напомним, президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

    Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах.

    Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.


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