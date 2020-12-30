В ОП оценили закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ

Зарубежные интернет-платформ должна усвоить, что «лимит на беспредел» исчерпан, так как президент Владимир Путин подписал закон о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Хочется надеяться на то, что вступление закона в силу, расширение возможностей государства по противодействию противоправным действиям зарубежных интернет-платформ, станет сигналом для последних: «лимит на беспредел» исчерпан. И случаи цензуры прекратятся», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Он отметил, что порядок наложения и взыскания штрафов устанавливается российским законодательством. «Безусловно (и мы неоднократно об этом говорили на площадке ОП РФ), важным фактором является наличие представительства (офиса) интернет-платформы в нашей стране, что существенно упрощает и делает взаимодействие между платформой и регуляторами более прозрачным. Необходимо и далее добиваться того, чтобы компании, которые хотят работать и зарабатывать в России, имели здесь офисы», – пояснил эксперт.

Малькевич подчеркнул: компании должна понять, что они «все-таки «про бизнес и деньги», а не про «игры в политику».

«Если они хотят и далее зарабатывать в нашей стране, то должны это делать цивилизованно и в соответствии с нашим законодательством, а не своим мировоззрением и установками из Вашингтона. Интернет-платформам сейчас дан четкий и ясный сигнал, что стоит работать конструктивно, поэтому хотелось бы увидеть с их стороны именно конструктивную реакцию. А какой она будет – вероятно, увидим спустя некоторое время», – уточнил член ОП.

Проблема интернет-цензуры, отметил эксперт, глобальная, поскольку такие платформы как YouTube работают по всему миру.

«И везде они руководствуются в первую очередь своими правилами использования сервиса, а не локальным законодательством. То есть что в России, что в Португалии платформа может без объяснения причин «сносить» контент и аккаунты, которые ей не нравятся. Но у нас в стране она это делает, а в Европе – нет», – подчеркнул Малькевич, объяснив это тем, что там жестче регулирование IT-сферы.

«В ЕС интернет-платформа получит колоссальный штраф в миллионы (если не миллиарды) евро и в итоге выплатит его. Жесткое и последовательное регулирование интернет-компаний для ЕС – это норма. И там не стесняются и дальше ужесточать контроль за IT-компаниями», – заключил он.

Напомним, президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах.

Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.