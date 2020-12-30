Утверждено обвинение против супруги экс-мэра Томска

Томская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении супруги экс-мэра Томска Ивана Кляйна и направила его в суд, сообщила Генпрокуратура.

«Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Томска, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В конце ноября правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн – жены арестованного экс-мэра Томска. Ей вменяли сопротивление силовикам при проведении обыска, сообщали адвокаты.

14 ноября мэр Томска был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По решению суда, под стражей мэр Томска пробудет до 13 января 2021 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. На видеозаписи задержания Кляйна видно, что сотрудники ФСБ вывели его здания в наручниках и посадили в автомобиль СК. Кремль обратил внимание на жесткую манеру задержания градоначальника, там предположили, что это может быть связано с тяжестью вменяемых ему подозрений.

СМИ сообщали, что супруга арестованного мэра Томска перед обысками пыталась избавиться от хранившихся в доме банковских карт. Женщина выбросила водителю в окно подушку из супружеской спальни. В подушке обнаружили карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 млрд рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.