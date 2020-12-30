Синоптики рассказали о погоде в Москве

Один из студентов-медиков, запечатленных на вирусном фото во время дежурства у кровати тяжелобольного пациента с COVID-19, Расуль Назаров рассказал, что той ночью они успокаивали пациентку во время панической атаки, поскольку она срывала с себя кислородную маску.

В соцсетях и СМИ активно обсуждают фото трех студентов-медиков, лежащих на полу рядом с кроватью больного в палате COVID-отделения. Снимок с монитора наблюдения прислала старшая медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №38 города Сосновый Бор Ленинградской области.

По словам студента, той ночью его и еще двоих ребят вызвали, чтобы помочь женщине в отделении реанимации. Она запаниковала, что кислородная маска мешает ей дышать, и пыталась сорвать ее, передает RT.

«Все началось в полночь. На тот момент у нас уже была отработана смена прошлого дня – с двух до восьми. Мы сдали свою смену, пришли новые ребята. Но работы было так много, что нам пришлось в два часа ночи снова выйти на работу. Когда женщина немного успокоилась, мы прилегли на пол, ведь он хоть немного холодный. На фото может показаться, что мы спим, но на самом деле мы лежали и наблюдали за пациентом, за мониторами», – рассказал Назаров.

По его словам, состояние пациента похоже на панику утопающего. Он отметил, что пациентка была подключена к аппарату, который пассивно обеспечивает дыхание.

«Женщина была в панике, ведь дыхание было затруднено и без кислородной маски уровень кислорода в крови сразу падал. И женщина не понимала тогда, что с ней происходит», – объяснил он.

Студент рассказал, что они успокаивали женщину и держали кислородную маску, которую она постоянно пыталась сорвать. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное.

Выяснилось, что студенты-медики, запечатленные на фото, приехали в начале декабря на практику от студотряда из Перми. Их зовут Расуль, Екатерина и Алексей. В больнице №38 города Сосновый Бор сообщили изданию «Подъем», что непременно отметят ребят.

«Несмотря на то, что было уже около двух ночи, трое ребят отозвались на сообщение в чате, оделись и зашли в красную зону. Они находились с пациентом в палате, успокаивали его, присматривали, чтобы он не нанес себе вред. После этого пациент начал принимать кислородное лечение, пришел в норму. Сами они говорят, что не стали уходить из палаты, так как хотели удостовериться, что пациент спокойно спит и не вырывает аппаратуру. Они не спали, просто сели на пол и находились там до семи утра. В карантинных условиях в торжественной обстановке мы как-то эту бригаду поблагодарим и отметим», – заявили в больнице.

Фотография, на которой студенты-медики дежурят у кровати тяжелобольного пациента, восхитила блогеров. В частности, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что лично для нее – это фотография 2020 года.

«Для меня это снимок года. Врачи. Родненькие. Спасибо. От души», – написала Симоньян в Telegram.