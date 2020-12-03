Иванку Трамп заподозрили в нецелевом расходовании средств

Дочь и советник действующего президента США Иванка Трамп сообщила, что на этой неделе более пяти часов давала показания в прокуратуре Вашингтона по делу о предполагаемом нецелевом расходовании средств на проведение инаугурации главы американской администрации Дональда Трампа в январе 2017 года.

«На этой неделе я провела более пяти часов, давая показания офису [являющегося] демократом генпрокурора Вашингтона, где [меня] спрашивали относительно цен, взимаемых Trump Hotel во время инаугурации», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Иванки.

«Я предоставила им электронное письмо четырехлетней давности, в котором я даю указание отелю устанавливать расценки в соответствии со «справедливым рыночным курсом» <...>, что отель потом и сделал», – добавила дочь главы Белого дома, прикрепив к посту скриншот соответствующего письма, отправленного Иванкой 14 декабря 2016 года менеджеру расположенной в центре Вашингтона гостиницы. «Это должен быть справедливый рыночный курс», – говорится в письме.

Иванка Трамп при этом раскритиковала само расследование, назвав его «еще одной политически мотивированной демонстрацией мстительности и траты денег налогоплательщиков».

Ранее немецкое издание Focus сообщило, что деятельность Дональда Трампа и троих его старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, существует высокая вероятность тюремного срока для нынешнего президента США.