Заведениям общепита в Татарстане продлили время работы в новогоднюю ночь

Предприятия общепита в Татарстане будут работать в новогоднюю ночь до 3.00, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

С 31 октября власти Татарстана приостановили работу общепита и развлекательных заведений в ночное время – с 23.00 до 6.00. Позже предприятиям общепита разрешили работать на час дольше.

«Указанное ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 24.00 часов 31 декабря 2020 года до 3.00 часов 1 января 2021 года», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства республики.

В Татарстане за все время зарегистрирован 10601 случай коронавирусной инфекции, из них за последние сутки – 87. С начала пандемии в республике от коронавируса скончался 141 человек.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны.

В Северной столице сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.