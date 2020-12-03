Трамп выступил с требованием к властям Джорджии

Действующий президент США Дональд Трамп потребовал от штата Джорджия разрешить проверку подлинности подписей американских избирателей на бюллетенях.

«Губернатор Джорджии, «республиканец» Брайан Кемп и секретарь штата должны незамедлительно разрешить проверку подлинности подписей [на избирательных бюллетенях, поданных] на президентских выборах. Если это произойдет, мы быстро и легко одержим победу в штате и, что немаловажно, проложим путь к большой победе Дэвида [Пердью] и Келли [Леффлер]», – написал он в Twitter.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.