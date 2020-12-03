Медведев призвал бороться с дискредитирующими власть в России иностранными НПО

Необходимо принять меры в отношении иностранных неправительственных организаций, которые пытаются обострять ситуацию в ряде российских регионов, в том числе дискредитируя власть, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств.

«Иностранные неправительственные организации пытаются под разными предлогами обострять внутриполитическую ситуацию в отдельных регионах [России], в том числе с использованием связанных с ними российских некоммерческих организаций, для этого привлекают близкие к ним интернет-СМИ. [Они] используют различные надуманные поводы для переосмысления событий отечественной истории (а она у нас сложная, как, собственно, и в любом большом государстве), проводятся масштабные информационные кампании по дискредитации руководства отдельных территориальных образований, в том числе субъектов Федерации. (…) Надо принять дополнительные меры по противодействию таким некоммерческим организациям», – передает его слова ТАСС.

Медведев добавил, что также проводятся масштабные информационные кампании по дискредитации руководства отдельных регионов. Зампред Совбеза подчеркнул, что деятельность по предотвращению влияния иностранных НПО ведется.

Вместе с тем Медведев призвал сделать более эффективной работу по выявлению и досудебной блокировке экстремистских материалов в Сети.

«Согласованную работу министерств и ведомств по выявлению и досудебной блокировке экстремистских материалов в интернете, конечно, нужно делать еще более активной, более эффективной. Это позволит нам лишить преступников их публичной идеологической основы, ну и предотвратить, по возможности, максимальное количество межэтнических конфликтов», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Медведева, Роскомнадзор проводит круглосуточный мониторинг ресурсов и направляет обращения об удалении или редактировании комментариев с признаками экстремизма. Также совместно с МВД, ФСБ и органами прокуратуры проводится блокировка так называемых «веб-зеркал» сайтов, которые содержат экстремистский материал. «С начала текущего года общими усилиями эта информация была удалена с более чем 50 тыс. интернет-ресурсов», – отметил зампред Совбеза.

«За десять месяцев текущего года правоохранительные органы выявили более 700 преступлений экстремистской направленности. При этом более половины нарушений закона совершено с использованием интернета», – уточнил он, напомнив, что «еще лет 10 назад ситуация была совершенно иной».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета выступила с пакетом поправок в Административный, Трудовой и Уголовный кодексы, в другие законы, связанными с деятельностью иностранных агентов в России. В частности, комиссия предложила приравнять к иноагентам некоммерческие организации с иностранным финансированием, которые ведут политическую деятельность, но не имеют при этом юридической регистрации, а также ряд физических лиц.