Новые ограничения в Петербурге объяснили «уроком Басты»

Новые ограничения в Санкт-Петербурге были введены после ситуации с проведением концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко), заявил вице-губернатор города Евгений Елин.

«Наименование культурной столицы Петербург подтвердил в очередной раз. Несмотря на риск оказаться на больничной койке, зрители пришли на концерт известного исполнителя. Мы называем это «уроки Басты», – передает его слова РИА «Новости».

Елин пояснил, что через две недели в городе будет зафиксирован рост заболеваемости в связи с этим выступлением.

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность. Баста заявил, что все правила по коронавирусу, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены, а также были подписаны все уведомительные письма в городских структурах.

Власти Северной столицы приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны.

Власти Санкт-Петербурга сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.