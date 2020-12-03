Названный «боевиком» нижегородец до полусмерти избил четверых человек

В Нижегородской области мужчину заподозрили в покушении на убийство четверых человек, один из которых скончался, причиной конфликта послужило то, что они назвали его боевиком.

Инцидент произошел 1 декабря в квартире по улице Свердлова в городе Сергач Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.

«Подозреваемый, обидевшись на оскорбления, высказанные в его адрес новыми знакомыми, нанес им множественные ранения по телу. После совершенного он скрылся с места преступления», – пояснили в СК.

Один из пострадавших, 44-летний мужчина, умер на месте, еще трое в возрасте 53-55 лет были госпитализированы, врачи борются за их жизнь.

У подозреваемого есть несколько судимостей. Он пришел к правоохранителям сам, и при допросе заявил, что обиделся на потерпевших. По его словам, пострадавшие, узнав, что он проходил службу в горячей точке, назвали его боевиком.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбудили по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», мужчину задержали. В скором времени ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. 13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.