Решение о новогодних утренниках в школах оставили за регионами

Субъекты России будут принимать решения о том, в каком формате проводить новогодние праздники в школах, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, министерство просвещения сделает все, чтобы новогодние утренники в российских школах прошли «в той или иной» форме. «Но решение о том, как проводить праздник, принимает регион. В том числе решение по переходу на домашнее обучение – это полномочия субъектов Российской Федерации, либо муниципального органа управления образованием в зависимости от той ситуации, которая есть. Ситуация если позволит, то это будут праздники очные», – передает ТАСС слова Кравцова в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, глава Минпросвещения заявил, что министерство будет использовать имеющиеся методические наработки, чтобы не допустить снижение качества школьного образования в условиях пандемии.

Ранее Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ из-за коронавируса.