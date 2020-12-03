Умерла актриса Нина Акимова

Актриса Нина Акимова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Причина смерти не уточняется, передает РИА «Новости».

По данным РЕН ТВ, ранее артистка попала в больницу с ушибами и синяками на лице, руках и груди. Она отказалась от госпитализации и приехала в театр, где ей стало плохо.

Нина Акимова работала в РАМТе с 1983 года. На ее счету также десятки ролей фильмах и сериалах, таких как «Сердце матери», «Метель», «Дубравка» и других.