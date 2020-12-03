Прощание с Ириной Антоновой началось в Пушкинском музее

Прощание с президентом Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ириной Антоновой началось в музее: оно проходит в закрытом формате в связи с пандемией.

«С 11.00 до 13.00 с Ириной Александровной простится коллектив музея», – сказали ТАСС в пресс-службе музея. Предполагается, что панихиду посетят вице-премьер Татьяна Голикова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, отметили в музее, уточнив, что она продлится с 13.00 до 15.00.

В знак траура колонны главного здания Пушкинского музея задрапированы черной тканью. У ворот музея лежат цветы.

Напомним, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. В музее сообщали, что она умерла от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с ее смертью.