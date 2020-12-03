Путин отметил роль российских юристов после принятия поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником, отметив, что их роль в просветительской деятельности стала более востребована с принятием поправок в Конституцию.

«Сердечно поздравляю вас с Днем юриста... Считаю приоритетными задачами всего юридического сообщества – быть в авангарде развития и утверждения правового государства, уделять максимальное внимание повышению правовой культуры граждан. Ваша роль в такой важнейшей просветительской деятельности сейчас ещё более востребована в связи с принятием поправок в Конституцию России», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Президент отметил, что День юриста объединяет всех, кто посвятил себя защите законных интересов, конституционных прав, свобод граждан и укреплению российской государственности. Путин подчеркнул, что сегодня невозможно представить процессы во многих сферах жизнедеятельности общества без юридического сопровождения.

«Везде, в любой отрасли ценятся, ставятся во главу угла такие качества юристов, как честность, ответственность, порядочность и, конечно, глубокие знания в области законодательства, умение применять их на практике, опираясь при этом на принципы морали и справедливости», – добавил Путин.

Также глава государства отметил, что абсолютное большинство российских юристов отличаются сочетанием профессионализма и нравственного долга, что говорит об их приверженности верховенству права и заложенным в годы судебной реформы 19 века традициям отечественной юриспруденции.

«Особых слов признательности заслуживают ее ветераны и государственные служащие, которые вносят значимый вклад в совершенствование работы органов и учреждений юстиции. Желаю вам плодотворной работы и успехов в осуществлении намеченных планов. Доброго здоровья и благополучия вам и вашим близким», – заключил президент.