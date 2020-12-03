Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 3 декабря 2020, 10:36 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в четверг снизился на 0,2% – до 3182 пунктов, долларовый индекс РТС опустился на 0,3% – до 1332 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

