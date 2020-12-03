Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве локализован Гражданка России задержана в Грузии с семью килограммами героина 3 декабря 2020, 10:01 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

МВД Грузии задержало гражданку России с 7 кг героина, ей грозит длительное тюремное заключение, вплоть до пожизненного, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. 41-летняя россиянка задержана при перевозке наркотиков на трассе Лагодехи – Тбилиси, сообщает МВД Грузии. На черном рынке стоимость изъятого составляет 2 млн лари (свыше 600 тыс. долларов). Задержанной грозит от 8 до 12 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

