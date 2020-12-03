Определен наиболее частый источник заражения коронавирусом

Заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом, выяснили ученые из Китая.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, передает РИА «Новости».

Специалисты проанализировали данные о 1 тыс. 178 пациентах и 15 тыс. 648 их близких контактах в провинции Хунань, чтобы выявить наиболее распространенные пути передачи инфекции.

Выяснилось, что риск заражения COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий.

Реже всего люди заражались в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры, далее следовали общественный транспорт и заведения общественного питания.

Однако вероятность передачи вируса значительно возрастала при общении с широким кругом родственников и была самой высокой при проживании с заболевшим членом семьи.

Также ученые выяснилось, что каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на 10%.

Отмечается, что в рамках исследования рассматривались данные о заражении в разных местах и с разным количеством контактов, но в условиях введенного локдауна, когда члены одной семьи вынуждены были проводить больше времени вместе из-за самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса.

Сообщалось, что первыми на Северном флоте (СФ) прошли вакцинацию от коронавируса перед дальним походом моряки новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов».