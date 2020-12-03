Разгонный блок «Фрегат» свели с орбиты

Воздушно-космические силы (ВКС) завершили операцию по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат», который в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» вывел на орбиту спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах Минобороны.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В четверг утром ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны стартовала с пусковой установки №3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Минобороны (космодром Плесецк) в Архангельской области.

«Гонец» – российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

Спутники связи «Гонец-М» после вывода на расчетные орбиты были приняты на управление.