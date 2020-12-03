Названа вероятная причина пожара в московской больнице

Пожар в реконструируемом корпусе больницы в центре Москвы мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, сообщил источник в экстренных службах.

«Вероятнее всего, пожар в реконструируемом корпусе больницы произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Также рассматриваются иные версии, в том числе – неисправность электрообогревательных приборов», – сказал источник ТАСС.

В четверг в реконструируемом здании больницы по улице Дурова в центре Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. В здании находились рабочие, проводящие реконструкцию корпуса.

В ходе тушения были спасены 27 рабочих. Потушить пожар удалось на площади 100 кв. метров. Горели строительные конструкции и бытовки.