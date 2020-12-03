Суд признал объединение фанатов ФК «Иртыш» экстремистской организацией

Омский суд по иску прокуратуры признал неформальное молодежное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» экстремистской организацией и запретил его деятельность, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омский футбольный клуб «Иртыш» в сезоне 2019/2020 стал победителем первенства России среди команд Олимп – Профессиональной футбольной лиги (зона «Восток») и с этого сезона выступает во втором по силе дивизионе в системе футбольных лиг России первенстве Олимп – Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Центральный районный суд Омска удовлетворил административное исковое заявление прокурора Омской области о признании неформальное молодежное объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» (иные наименования – Irtysh Ultras, Brutal Jokers, Fluss Geboren) экстремистской организацией, а также запретил его деятельность», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Суд установил, что это объединение является структурированной и управляемой организацией, а его участники, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности. Подробности деятельности фанатов не уточняются.

В прокуратуре отметили, что запрет деятельности организации позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, обеспечивать защиту общества и государства.

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