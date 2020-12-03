Названы побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

В большинстве случаев прививка от коронавируса «Спутник V» переносится хорошо, не вызывая недомоганий. Однако возникают и неприятные симптомы, о которых россиян предупредили посредством специальной методички.

В частности, у 5,7% пациентов может появляться ломота в теле и мышцах, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов – это нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета, передает РИА «Новости».

В случае, если температура поднимется выше 38 градусов, рекомендуется выпить жаропонижающее, а если термометр показывает отметку выше 39 градусов, надо срочно вызывать скорую помощь.

У 4,7% после прививки появляется боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Чаще всего лечение не требуется, но для уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты.

Признаки заложенности носа, насморк или першение в горле могут почувствовать еще 1,5% вакцинируемых. Им советуют полоскать горло, пить много жидкости и использовать спреи для носа.

Отмечается, что жители Москвы получают не только памятку с рекомендациями, но и сертификат о выполненной иммунизации.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.