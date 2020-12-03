Иванка Трамп задумалась о начале политической карьеры

Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода ее отца с поста главы государства, сообщили источники, близкие к семье Трампа.

Как пишет газета Washington Post, Иванка серьезно задумывается над развитием политической карьеры за счет выдвижения на какую-либо политическую должность или укрепления влияния в республиканских кругах. Отмечается, что первая дочь страны уклоняется от прямого ответа на вопрос, планирует ли она баллотироваться на пост президента, передает РИА «Новости».

Согласно изданию, за четыре года работы в качестве советника президента США «знаменитая жительница Нью-Йорка с либеральными взглядами, от которой многие ожидали оказания сдерживающего эффекта» на действующего президента, стала ярым защитником программы «Сделаем Америку снова великой» и «гордым республиканцем, сторонником Трампа».

«Я думаю, что она производит впечатление, и большинство людей считают, что она производит впечатление, и, если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями. Но оставаться вовлеченным в политику – это не то же самое, что баллотироваться», – заметил бывший чиновник Белого дома.

«Я думаю, что она хотела бы быть первой женщиной-президентом... Не думаю, что она когда-либо интересовалась модой, но все рассматривалось с точки зрения получения как можно большей власти любым возможным способом», – заявила бывший креативный директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер.

Ранее издание Focus сообщило, что деятельность Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, существует высокая вероятность тюремного срока для нынешнего президента США.