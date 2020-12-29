Большой театр выразил соболезнования в связи со смертью Пьера Кардена

Коллектив Большого театра выразил соболезнования в связи со смертью французского модельера Пьера Кардена. В театре отметили любовь Кардена к искусству и исключительный талант модельера.

«Печальное известие. Пьеру Кардену было 98 лет, и я думаю, он прожил яркую большую интересную жизнь. Это был, бесспорно, человек исключительный. Мы скорбим в связи с его уходом, с уходом большого мастера, выдающегося художника. Пьер Карден был связан с Большим театром в 70-е годы через свою дружбу с Майей Михайловной Плисецкой, для которой он создавал костюмы, многие из которых сегодня хранятся в нашем музее», – передает РИА «Новости» слова пресс-атташе театра Катерины Новиковой.

Как рассказала Новикова, Карден очень любил Большой театр и «всегда держался очень просто и доброжелательно». По словам представителя театра, модельер говорил об «империи Карден» с гордостью, но в то же время с самоиронией. «Фигур такого масштаба в нашей жизни немного, поэтому когда такие люди покидают мир – это всегда очень грустно», – добавила она.

Карден скончался во вторник на 99-м году жизни. Модельер родился в Италии в 1922 году. Начинал свою карьеру как театральный художник. С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА. В 1975 году открыл свой первый мебельный бутик в Париже, на улице Фобур-Сент-Оноре.