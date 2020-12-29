Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3, подземные толчки были зафиксированы в 11.19 по времени UTC (14.19 мск), сообщило Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В результате обрушения здания погиб ребенок, передают местные СМИ.

В городе Петриня, который оказался ближе всего к эпицентру землетрясения, сильно разрушены здания, в частности, детский сад и больница. Мать погибшего ребенка находится в сильном шоке, ей оказывается помощь, пишет газета Jutarnij list.

По словам мэра Петрини Даринко Думбовича, стихия разрушила почти половину города. Отмечается, что в Петриню направлено не менее 300 солдат хорватской армии.

Большая часть Загреба осталась без электричества, движение в столице парализовано. Кроме того сообщается, что подземные толчки ощущались в Белграде и Сараево.

Между тем посольство России в Загребе заявило, что данных о пострадавших россиянах пока не поступало, здание дипмиссии не повреждено, передает РИА «Новости». «Поскольку мы только переехали в новое здание – буквально недавно оно было открыто в ходе визита министра иностранных дел (России Сергея Лаврова), – мы себя чувствуем достаточно комфортно», – сказал пресс-секретарь посольства Матвей Сидоров.

По словам представителя дипмисии, подземные толчки были сильными. Во время землетрясения сотрудники посольства покинули здание. «Мы вышли на улицу, но никаких проблем и повреждений нет. Может быть, только какие-то предметы попадали. Сейчас мы уже вернулись в здание», – сообщил он.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек.