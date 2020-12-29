СК запросил арест для бывшего схимонаха Сергия

Следственный комитет ходатайствует об аресте отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) по обвинению в склонении к самоубийству и других преступлениях, сообщила пресс-секретарь Басманного суда ссуда Ирина Софинская.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Романова Николая в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» заявление представителя суда. Следствие просит заключить Сергия в изоляор на два месяца.

Напомним, во вторник бывший схимонах Сергий был конвоирован в Москву. Его адвокат Светлана Герасимова сообщала, что экс-схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК РФ: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство», «Склонение к самоубийству».

В сентябре суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить от церкви уральского схимонаха Сергия. Романову после его отлучения от церкви будут недоступны все церковные таинства, он будет жить как некрещеный человек.

В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием