«Лидеры России» провели «Новогодний фестиваль профессий» для ребят из онкоцентров

Полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – провели в онлайн-формате «Новогодний фестиваль профессий» для детей, находящихся на лечении в онкологических центрах в разных городах России.

Встречу с ребятами в рамках проекта клуба «Эльбрус» «Делай чудо» открыли организатор мероприятия и ведущий заботливой школы «УчимЗнаем» Иван Долуев и автор проекта «Делай чудо» Владимир Остроменский. Для удобства детей центры подключались к онлайн-встрече с востока на запад страны по разным федеральным округам. В каждой из трех встреч участвовали «Лидеры России» разных профессий, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

На первой встрече выступили юристы и экономисты: Артем Вольхин, Елена Чугунова и Даниил Жилкин. Во второй встрече участвовали инженеры и строители: Екатерина Шаркова, Владислав Васильев и Анатолий Голентовский. На заключительном подключении выступили гуманитарии: Мария Гладышева, Андрей Протопопов и Светлана Голубева.

Более 80 ребят из онкоцентров со всей страны поучаствовали в онлайн-фестивале, к которому присоединились: Ленинградская область, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Челябинская область, Чита, Орловская область, Забайкальский край, Тульская область, Москва, Краснодарский край, Башкирия, Якутск, Санкт-Петербург и Республика Удмуртия.

Автором проекта «Делай чудо» является Владимир Остроменский – победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг., главный врач родильного отделения сети клиник «Скандинавия». Проект создан для онкобольных детей, находящихся на лечении в стационарах. Он работает в Санкт-Петербурге с 2019-го года на регулярной основе, его инициаторы организовывают праздники в онкологических центрах города. Все участники проекта проходят подготовку по работе со сложной аудиторией, с ними занимаются психологи и педагоги, по итогам обучения участники проходят финальное тестирование.

«Проекту клуба «Эльбрус» «Делай чудо!» исполнился один год. Весь этот год мы помогали детям, которые проходят длительное лечение в онкологических стационарах по всей стране. Мы помогали ставить цели, помогали придумывать путь к своей мечте, рассказывали, как сами преодолевали трудности и что нам помогало не сдаваться и идти вперёд. Мы проводили встречи с ребятами и делились тем, как и почему выбрали свои профессии, что позволяет нам быть эффективными и достигать высот. На днях мы организовали «Новогодний фестиваль профессий» для всех наших ребят. Это былои три незабываемых часа драйва, позитива, интересных историй о новогодних профессиональных желаниях полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России», которые сбылись. Творческие подарки от наших друзей – артистов Театра Олега Табакова и музыкального театра ГИТИС дали много радости детям. Ребята и сами подготовили сюрпризы – прочитали стихотворения собственного сочинения, спели песни», – поделился Владимир Остроменский.

«Это было волшебно. Видеть улыбки на лицах детей, слышать искренний интерес в их вопросах, понимать, что все, что мы делаем, действительно приносит пользу этим ребятам. Отдельно хочу сказать о том, что сами участники проекта с воодушевлением приняли приглашение на встречу. Мы с трудом смогли разместить в плане мероприятия всех, кто хотел передать свой опыт, пообщаться с детьми и подарить им частичку своей души. Мне кажется, что подобные праздники не только несут пользу сами по себе, мы также в игровой форме даем детям инструменты достижения целей, развития фантазии, умения выходить за рамки. Такие мероприятия еще и помогают ребятам понять, что их сложный период в жизни все-таки закончится. И всегда надо смотреть вперед. Квинтэссенцией, миссией нашего проекта я бы выбрал слова мальчика, который выступил с поздравлениями в наш адрес. Он сказал: «Спасибо, что помогаете нам смотреть в будущее», – добавил он.

«Лидеры России» уже проводили встречи с детьми в школе «УчимЗнаем» при национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Школа «УчимЗнаем» – это уникальная площадка, на которой реализуются основные и дополнительные общеобразовательные программы для детей, находящихся в стационарах медицинских учреждений Российской Федерации.

«Лидеры России» – отличные, хорошие люди, которые дают очень жизненные советы, рассказывают неплохие, «ламповые» истории. Говорили про «скрепление уз» в работе, дружбе, про то, что важно идти вперед, не сдаваться перед своей целью», – поделился Никита, участник мероприятия из города Саратова.

На встречах «Лидеры России» проводили «Уроки Лидерства» для ребят, в ходе которых рассказывали свою историю успеха и преодоления. Участники старались найти пути решения сложных ситуаций, которые возникают у ребят в школе «УчимЗнаем».