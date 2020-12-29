Ректор ГИТИСа подвел итоги 2020 года

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский подвел итоги 2020 года для вуза, отметив в том числе влияние поправок в Конституцию на культуру.

«Конец декабря – время подводить итоги года.

У Владимира Натановича Винокура, выдающегося выпускника ГИТИСа, был такой номер, где его герой, исполнитель романсов, торжественно объявлял: «Глинка, «Попутная песня». Исполняется впервые... мною», – написал Заславский в Facebook.

По его словам, подводить итоги года лучше всего, «глядя из ГИТИСа». «Перебирая наши вроде бы домашние радости, думаешь, что не такие уж они и домашние, а что-то, возможно, имеет или будет еще иметь и всемирно-историческое значение. Точно также, как поправки в Конституцию России, за которые мы проголосовали в этом году», – отметил он.

Одним из итогов 2020 года Заславский назвал поправки в Конституцию, две статьи (68 и 69) имеют непосредственное отношение к культуре: «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством»; «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия»; «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

По словам Заславского, вместе с издательством ОГИ в декабре в формате онлайн-читок ГИТИС представил новый проект «Игровые читки: современная драматургия народов России». Только изданные и впервые переведенные с языков коренных народов России пьесы зазвучали по-русски в исполнении выпускников ГИТИСа.

«Приняв как данность временное закрытие театров, но не желая мириться с вынужденным простоем, ГИТИС при поддержке Министерства культуры России, Фонда «Русский мир» и Россотрудничества запустил – насколько понимаю, впервые, никогда раньше такого не было, не было вообще и не было в таких масштабах – программу повышения квалификации для актеров федеральных и муниципальных театров России и русских театров зарубежья, то есть не только СНГ, но также Украины, Грузии и других стран. Для актеров эти программы были бесплатными», – рассказал ректор ГИТИСа.

Также он отметил, что в 2020 году вместе с другими ведущими вузами искусства, под эгидой Ассоциации вузов искусства и культуры и при поддержке Минкультуры ГИТИСу удалось отстоять необходимость очных приемных экзаменов и очных практических занятий с соблюдением всех необходимых новых санитарных ограничений.

«Это было сродни спецоперации – я имею в виду сами приемные экзамены, но нам удалось их провести (в отличие даже от многих самых уважаемых мировых театральных школ). При этом многие форматы – например, дни открытых дверей, консультации – мы попробовали перевести в онлайн и в дальнейшем обязательно воспользуемся этим удачным опытом. Одновременно ГИТИС и медиагруппа «Красный квадрат» запустили новый телепроект для абитуриентов «Приходите завтра!», победитель которой стал студентом ГИТИСа», – рассказал Заславский.

Еще одним достижением года он назвал то, что Общественная палата России и ее комиссия по культуре совместно с независимой компанией «Ромир» начали работу по созданию нового независимого рейтинга творческих вузов. В декабре в Общественной палате прошла презентация этого проекта, работа над которым будет продолжена в следующем году.

Также Заславский отметил Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, который прошел осенью в Москве. По его словам, он открыл перед ГИТИСом дорогу для лицензирования и ввел в России новое направление «Художник по гриму», «заслуживающее» высшее образование.

По его словам, в настоящее время ГИТИС и ФУМО в системе ВО по УГСН 52.00.00 «Сценические искусства и литературное творчество» ведет работу по внедрению профессии «Художник по гриму» в систему высшего образования и разработке нового образовательного стандарта высшего образования «Художник по гриму» (специалитет). Он отметил, что чемпионат ArtMasters подтолкнул ГИТИС к тому, чтобы активизировать разработку нового образовательного стандарта «Театрально-концертная звукорежиссура», который будет отвечать современным требованиям профессии.

Кроме того, достижением года обозначена лаборатория будущего театра ГИТИСа при поддержке Фонда «Вольное дело», которая начала работу и выпустила пять книжек первого в России учебника по театральному продюсированию.

«ГИТИС и ФУМО в системе ВО по УГСН 52.00.00 «Сценические искусства и литературное творчество» инициировали утверждение проекта нового ФГОС ВО «Актерское искусство в музыкальном театре» (специалитет), предполагающего 5 лет обучения артистов музыкального театра. Издательством ГИТИС впервые в России выпущены сборники пьес французского писателя Флориана Зеллера, американского драматурга Нила Саймона и русского Константина Костенко, а еще ГИТИС заказал Андрею Усачеву и Галине Дядиной малую театральную энциклопедию для детей «Театр от «А» до «Я», – добавил Заславский.

Также ГИТИС провел трехнедельную сессию для молодых актеров и режиссеров из Бразилии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Греции, США, Франции и Швейцарии в рамках международной «Школы Иннопрактики и Русских сезонов». Одним из важных проектов ГИТИСа стал спектакль «Космополиты» Мастерской Леонида Хейфеца по пьесе, посвященной трагическому юбилею – 70-летию разгрома театроведческого факультета ГИТИСа и написанной по заказу ГИТИСа Еленой Исаевой и Ольгой Михайловой.

Также при поддержке Фонда «Собрание» ГИТИС впервые провел продюсерскую лабораторию в городе Сатка Челябинской области. «Надеемся, что в новом году один или даже два из предложенных нашими студентами проекта будут реализованы. И это не все, но главное – тут», – заключил Заславский.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству осуществить ряд мер, направленных на поддержку учреждений культуры в 2021-22 годах, в частности обеспечить субсидии не ниже уровня 2019 года.