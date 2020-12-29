Ректор ГИТИСа подвел итоги 2020 года

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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
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Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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    Ректор ГИТИСа подвел итоги 2020 года

    29 декабря 2020, 10:46

    Текст: Евгения Шестак

    Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский подвел итоги 2020 года для вуза, отметив в том числе влияние поправок в Конституцию на культуру.

    «Конец декабря – время подводить итоги года.

    У Владимира Натановича Винокура, выдающегося выпускника ГИТИСа, был такой номер, где его герой, исполнитель романсов, торжественно объявлял: «Глинка, «Попутная песня». Исполняется впервые... мною», – написал Заславский в Facebook.

    По его словам, подводить итоги года лучше всего, «глядя из ГИТИСа». «Перебирая наши вроде бы домашние радости, думаешь, что не такие уж они и домашние, а что-то, возможно, имеет или будет еще иметь и всемирно-историческое значение. Точно также, как поправки в Конституцию России, за которые мы проголосовали в этом году», – отметил он. 

    Одним из итогов 2020 года Заславский назвал поправки в Конституцию, две статьи (68 и 69) имеют непосредственное отношение к культуре: «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством»; «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия»; «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

    По словам Заславского, вместе с издательством ОГИ в декабре в формате онлайн-читок ГИТИС представил новый проект «Игровые читки: современная драматургия народов России». Только изданные и впервые переведенные с языков коренных народов России пьесы зазвучали по-русски в исполнении выпускников ГИТИСа. 

    «Приняв как данность временное закрытие театров, но не желая мириться с вынужденным простоем, ГИТИС при поддержке Министерства культуры России, Фонда «Русский мир» и Россотрудничества запустил – насколько понимаю, впервые, никогда раньше такого не было, не было вообще и не было в таких масштабах – программу повышения квалификации для актеров федеральных и муниципальных театров России и русских театров зарубежья, то есть не только СНГ, но также Украины, Грузии и других стран. Для актеров эти программы были бесплатными», – рассказал ректор ГИТИСа. 

    Также он отметил, что в 2020 году вместе с другими ведущими вузами искусства, под эгидой Ассоциации вузов искусства и культуры и при поддержке Минкультуры ГИТИСу удалось отстоять необходимость очных приемных экзаменов и очных практических занятий с соблюдением всех необходимых новых санитарных ограничений. 

    «Это было сродни спецоперации – я имею в виду сами приемные экзамены, но нам удалось их провести (в отличие даже от многих самых уважаемых мировых театральных школ). При этом многие форматы – например, дни открытых дверей, консультации – мы попробовали перевести в онлайн и в дальнейшем обязательно воспользуемся этим удачным опытом. Одновременно ГИТИС и медиагруппа «Красный квадрат» запустили новый телепроект для абитуриентов «Приходите завтра!», победитель которой стал студентом ГИТИСа», – рассказал Заславский. 

    Еще одним достижением года он назвал то, что Общественная палата России и ее комиссия по культуре совместно с независимой компанией «Ромир» начали работу по созданию нового независимого рейтинга творческих вузов. В декабре в Общественной палате прошла презентация этого проекта, работа над которым будет продолжена в следующем году. 

    Также Заславский отметил Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, который прошел осенью в Москве. По его словам, он открыл перед ГИТИСом дорогу для лицензирования и ввел в России новое направление «Художник по гриму», «заслуживающее» высшее образование. 

    По его словам, в настоящее время ГИТИС и ФУМО в системе ВО по УГСН 52.00.00 «Сценические искусства и литературное творчество» ведет работу по внедрению профессии «Художник по гриму» в систему высшего образования и разработке нового образовательного стандарта высшего образования «Художник по гриму» (специалитет). Он отметил, что чемпионат ArtMasters подтолкнул ГИТИС к тому, чтобы активизировать разработку нового образовательного стандарта «Театрально-концертная звукорежиссура», который будет отвечать современным требованиям профессии.

    Кроме того, достижением года обозначена лаборатория будущего театра ГИТИСа при поддержке Фонда «Вольное дело», которая начала работу и выпустила пять книжек первого в России учебника по театральному продюсированию. 

    «ГИТИС и ФУМО в системе ВО по УГСН 52.00.00 «Сценические искусства и литературное творчество» инициировали утверждение проекта нового ФГОС ВО «Актерское искусство в музыкальном театре» (специалитет), предполагающего 5 лет обучения артистов музыкального театра. Издательством ГИТИС впервые в России выпущены сборники пьес французского писателя Флориана Зеллера, американского драматурга Нила Саймона и русского Константина Костенко, а еще ГИТИС заказал Андрею Усачеву и Галине Дядиной малую театральную энциклопедию для детей «Театр от «А» до «Я», – добавил Заславский. 

    Также ГИТИС провел трехнедельную сессию для молодых актеров и режиссеров из Бразилии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Греции, США, Франции и Швейцарии в рамках международной «Школы Иннопрактики и Русских сезонов». Одним из важных проектов ГИТИСа стал спектакль «Космополиты» Мастерской Леонида Хейфеца по пьесе, посвященной трагическому юбилею – 70-летию разгрома театроведческого факультета ГИТИСа и написанной по заказу ГИТИСа Еленой Исаевой и Ольгой Михайловой.

    Также при поддержке Фонда «Собрание» ГИТИС впервые провел продюсерскую лабораторию в городе Сатка Челябинской области. «Надеемся, что в новом году один или даже два из предложенных нашими студентами проекта будут реализованы. И это не все, но главное – тут», – заключил Заславский. 

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству осуществить ряд мер, направленных на поддержку учреждений культуры в 2021-22 годах, в частности обеспечить субсидии не ниже уровня 2019 года.


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