В ХМАО загорелась газокомпрессорная станция

Возгорание газокомпрессорной станции произошло на месторождении в Сургутском районе Ханты - Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщило региональное МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17.29 (15.29 мск). Первые подразделения пожарных прибыли на место через шесть минут, к тому моменту «наблюдалось факельное горение» в машинном зале газокомпрессорной станции на всей площади.

«Предварительная площадь пожара около 200 кв. метров. Один человек пострадал. По данным медиков, он в удовлетворительном состоянии. Направлен в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Угроза близлежащим производственным и социальным объектам отсутствует. Причины инцидента будут определены по окончании тушения объекта и расследования данного события», – передает агентство, ссылаясь на «Лукойл».

Пожар ликвидируют 58 человек, также задействовано 16 единиц техники.