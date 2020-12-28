Марафон «Праздник к нам приходит» объединил детские дома всей страны

На странице содружества выпускников детских домов «Дети всей страны» Вконтакте прошел онлайн-марафон «Праздник к нам приходит», участниками которого стали ребята из более 500 детских домов со всей России.

Одним их ведущих марафона стал известный тик-ток блогер Артем Пименов (woterfork). С наступающим праздников зрителей поздравили топовый тик-ток блогер Даня Милохин и народный артист России Николай Басков. В гостях у ведущих побывали подростковый писатель Алексей Олейников и молодое трио AVA (участники телевизионных проектов на телеканалах Жара, Первый канал, Мир, Муз тв, Russianmusicbox и др.).

Специально для марафона воспитанники их разных детских домов страны снимали тик-ток видео и сюжеты о том, как они готовятся к встрече нового года. А еще дети побывали на виртуальных экскурсиях на схемах программы «Доброе утро» Первого канала, в музее истории телефона и на крупном региональном радио.

Также ведущие рассказали о том, как в этом году проходила акция «Согревая сердца» и познакомили зрителей с финалистами конкурса «Вкусные традиции». А шеф-повар и ведущий программы «Адская кухня» Константин Ивлев рассказал ребятам, как приготовить праздничный десерт – ленивый мильфей.

В прямом эфире ведущие отвечали на вопросы детей и передавали приветы разным детским домам. Организатором мероприятия выступила Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.