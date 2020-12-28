В Arianespace назвали дату пуска ракеты «Союз-СТ» с Куру

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на 29 декабря, сообщает Arianespace (оператор пуска).

С ракетой и спутником все в порядке. Старт перенесен из-за сильного ветра. Дата ближайшего возможного запуска VS25 – во вторник, 29 декабря, передает ТАСС со ссылкой на оператора запуска.

Изначально запуск был запланирован на 29 ноября, но его перенесли сначала на 30 ноября, а затем на 1 декабря. За неделю до этого во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, неисправную деталь заменили. До этого запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, заявил, что с «Союзом-СТ-А» и разгонным блоком «Фрегат» все в порядке, однако российские «стартовики» столкнулись с проблемами, так как им пришлось снова сливать компоненты топлива. Рогозин отметил, что решение о запуске принимает европейская сторона.