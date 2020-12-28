Россияне назвали врачей героями 2020 года

Более половины россиян считают, что медицинские работники больше всего достойны звания героев 2020 года, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Человек, который мог бы олицетворять героя 2020 года, по мнению россиян, честный, порядочный и справедливый (13%)», – говорится в исследовании.

Отмечается, что из предложенных вариантов к героям 2020 года россияне чаще всего относили врачей и медицинских сотрудников (55%), а также сотрудников МЧС, спасающих людей в чрезвычайных ситуациях (31%). Ученые-вирусологи, разрабатывающие вакцины, находятся на третьем месте с 22% голосов.

Также россияне выбрали и антигероев, к которым отнесли спекулянтов, повышающих цены на лекарства или устраивающих искусственный дефицит (44%), паникеров, представляющих ситуацию хуже, чем она есть (30%), политиков, строящих карьеру на критике мер, предпринимаемых против распространения коронавируса (21%) и ковид-диссидентов (19%).

Опрос был проведен 24 декабря, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что предполагаемые расходы на празднование Нового года и развлечения в этом году выросли на 26%.