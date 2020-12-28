Экс-посол Молдавии в России задержан по подозрению в контрабанде

Бывшего посла Молдавии в России Андрея Негуцу арестовали на 72 часа по делу о контрабанде анаболиков, сообщила генеральная прокуратура республики.

«Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Негуца отрицает свою причастность к контрабанде препаратов. После проверки его показаний будет принято решение о продлении предварительного срока ареста, уточнили в генпрокуратуре.

В начале декабря Служба информации и безопасности Молдавии вместе с таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в России. В министерстве иностранных дел уточнили, что автомобиль, в котором обнаружили контрабанду, приехал из России в Молдавию, чтобы передать дипломатическую почту.

После этого глава молдавского правительства Ион Кику заявил об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.