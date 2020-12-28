Основной индекс Франкфуртской биржи вырос до рекордного уровня за всю историю

Главный индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX («Дакс»), включающий 30 крупнейших акционерных компаний ФРГ, вырос в первые часы торгов вырос на 1,2% – до самого высокого уровня в своей истории – 13 753,37 пункта.

Аналитики полагают, что рост связан с достижением торгового соглашения с Великобританией и началом вакцинации против коронавируса в Евросоюзе, передает ТАСС. Ранее рекорд был установлен 20 февраля 2020, когда DAX достиг 13 795,24 пункта.

Напомним, в Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Тем временем Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов.