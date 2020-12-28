Музеи Подмосковья будут работать бесплатно для детей в новогодние каникулы

В период новогодних каникул дети из любого российского города смогут посещать музеи Подмосковья бесплатно, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«На новогодние каникулы в прошлом году мы попробовали предоставлять бесплатный вход в музеи нашим детям, не важно откуда ребенок – из Тулы, или из другого региона России. Мы эту историю продолжим и в этом году», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Харламовой, сейчас для каждого музея региона создается своя визитная карточка.

Ранее сообщалось, что посетители кафе, ресторанов и развлекательных организаций в Подмосковье в период с 31 декабря по 10 января должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Власти Подмосковья пояснили, что речь идет о корпоративах, ради которых заведение закрывается на спецобслуживание.