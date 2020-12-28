Синоптики рассказали о погоде в Москве

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха составит от 5 до 7 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 12 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на вторник ожидается понижение температуры до минус 15 градусов.