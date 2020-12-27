Объявленная умершей россиянка нашлась спустя 16 лет

Жительница Орска, считавшаяся умершей в течение 16 лет, была найдена после обращения в Пенсионный фонд, сообщил Советский районный суд города.

«В 2004 году (…) молодая орчанка, бросив трехлетнего сына и шестимесячную дочь, бесследно исчезла. Совместные поиски полиции и родственников не дали никакого результата. Малолетние остались на попечении дедушки – отца пропавшей женщины», – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что малыши получали выплаты по потери кормильца. В 2015 году суд вынес решение об объявлении женщины умершей. Однако в 2020 году она обратилась в Пенсионный фонд за единовременной выплатой. Выяснилось, что гражданка проживала в Башкирии с новой семьей.

На этом основании суд отменил право управления имуществом и аннулировал запись о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.

«Встреча детей и матери произошла в суде. Вот только долгожданной и радостной ее назвать нельзя. В судебном заседании женщина не возражала против отмены решения об объявлении ее умершей. Пояснила, что проживает в Башкортостане, возвращаться в Орск не собирается. Повзрослевшие брат и сестра не возражали против отмены решения. Указали, что не помнят, как выглядит их мать, поскольку видели ее последний раз, находясь в малолетнем возрасте», – добавили в суде.

В 2018 году в Волгограде семья с помощью судебных приставов нашла ребенка, который считался умершим вскоре после рождения в 2011 году.