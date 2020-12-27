Волгоградская область перешла на московское время

В 2.00 27 декабря Волгоградская область перешла с местного времени на московское (UTC+3).

Об этом сообщает РИА «Новости».

Область перешла на местное время (мск+1) 28 октября 2018 года после проведенного в том же году референдума, однако в марте 2020 года депутаты областной думы приняли постановление об опросе жителей региона о переходе с местного времени на московское.

Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. В результате депутаты региональной думы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона «Об исчислении времени».

Госдума 9 декабря приняла закон, а после его одобрения Советом Федерации документ подписал президент России Владимир Путин.

Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из третьей часовой зоны (мск+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее ко второй часовой зоне (мск, московское время, UTC+3).