Назван простой способ омоложения

Увеличение мышечной массы позволяет человеку выглядеть моложе, поскольку занятия спортом улучшают эластичность и структуру кожи, заявил профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита.

Он порекомендовал регулярно делать физические упражнения и принимать необходимый для роста мышц протеин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nihon Keizai.

Согласно исследованиям, упражнения на мышцы утолщают кожный покров человека благодаря повышению содержания компонента под названием бигликан. У людей с более толстой кожей меньше пигментных пятен, морщин и неровностей, говорится в статье.

«Для красивой фигуры и правильной осанки необходимы мышцы. Худеющим важно уделить внимание не массе, а увеличению количества мышц и сокращению жировых тканей. Физические упражнения сжигают жир», – отметил профессор.

При этом он отметил, что получение протеина сделает процесс формирования мышц более эффективным. Для этого можно съесть кусок рыбы или мяса размером с ладонь.

Кроме того, существуют порошкообразные протеиновые добавки, которые смешивают с водой или молоком и взбалтывают до растворения. Можно также принимать протеиновые батончики, молочную сыворотку, казеин и сою.

Употребление пищи после физических упражнений еще больше активизирует синтез мышц. Этот процесс длится в течение двух дней после тренировки.

«Когда вы пропускаете занятия спортом, необходимо постоянно получать протеин. Так мышцы будут формироваться лучше», – подчеркнул эксперт.

В сочетании с тренировкой он посоветовал употреблять молочные продукты, которые богаты аминокислотой лейцином, стимулирующей мышечный синтез. По словам профессора, на усвоение мяса, рыбы или яиц уходит определенное время, однако аминокислоты и протеин всасываются быстро, и в этом их преимущество. «Также они обладают функцией включения синтеза мышц, поэтому можно их использовать, если у вас нет времени на продумывание меню и приготовление пищи», – посоветовал Фудзита.

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