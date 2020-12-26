Ребенок погиб во время катания с горки в Нижнем Тагиле Останки младенца нашли в Татарстане 26 декабря 2020, 15:57 Текст: Абдулла Шакиров

В Пестречинском районе Татарстана в частном доме выкопали останки новорожденного ребенка, умершего еще зимой прошлого года, сообщили в правоохранительных органах. Местная жительница родила ребенка в феврале, по неустановленным причинам он скончался. Вместе со своим сожителем женщина закопала младенца на территории придомового участка, передает Indie News. После получения оперативной информации правоохранители произвели 23 декабря раскопки и обнаружили останки. Возбуждено уголовное дело, мужчина и женщина задержаны. В начале октября в подмосковном лесу нашли тело новорожденного. Ранее в мусорном контейнере в Хабаровске обнаружили тело младенца.

