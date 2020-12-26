«Единая Россия» подвела итоги законотворческой недели

На этой неделе депутаты партии «Единая Россия» были предложены несколько законопроектов, в частности, об ужесточении наказания ответственности для неплательщиков алиментов и ограничении аптечных монополий.

В начале недели глава государства подписал закон «Единой России», продлевающий отсрочку по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии коронавируса малого и среднего бизнеса. Кроме того, Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем, отмечается в Twitter «Единой России».

В среду, 23 декабря, партия предложила ограничить аптечные монополии, что даст возможность небольшим аптечным сетям на равных конкурировать крупными игроками. В этот же день глава президентом было поддержано предложение увеличить вдвое доплаты медикам, работающим в новогодние праздники с коронавирусными пациентами в «красных» зонах.

Также Госдума приняла законопроект «Единой России», предоставляющий Фонду защиты прав дольщиков возможность достраивать дома и выделять в них квартиры льготным категориям граждан. Кроме того, 24 декабря, партия предложила расширить программу «Дальневосточная ипотека». В этот же день губернатор Вологодской области поддержал инициативу «Единой России» о первоочередной вакцинации волонтеров.

В ЕР отмечали, что активисты волонтерских центров и региональных отделений партии – авторы многих инициатив, в том числе законодательных, которые партия реализовала в 2020 году.