В Приморье назвали сроки ликвидации последствий ледяного циклона

Завершение ликвидации всех последствий ледяного циклона в Приморье планируется до февраля 2021 года, заявил глава региона Олег Кожемяко.

Кожемяко заявил, что «окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий», их планируют закончить до февраля 2021 года, передает РИА «Новости».

По словам главы региона, из резервного фонда правительства Приморского края на ликвидацию чрезвычайной ситуации выделено более 300 млн рублей.

«Кроме того, ущерб энергетических компаний края составил не менее 619 млн рублей», – добавил он.

Напомним, циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Часть Владивостока временно осталась без отопления и света.

Из-за перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.