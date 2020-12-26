Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, при этом все тесты на коронавирус отрицательные, сообщает пресс-служба политика.

По совету врачей Джуканович находится на лечении от воспаления легких, передает ТАСС.

«Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на COVID-19. Все жизненные показатели стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности», – отметили в пресс-службе.

Напомним, 17 декабря у президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирусную инфекцию. 25 декабря стало известно, что он выздоровел.