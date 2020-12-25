Бывшую жену Фургала допросили в рамках дела по «Амурстали»

Следователи в Хабаровском крае допросили как свидетеля Ларису Стародубову, экс-супругу бывшего главы региона Сергея Фургала, в рамках дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь», сообщил источник в правоохранительных органах края.

Источник сообщил, что «после проведения обыска по месту проживания Ларисы Стародубовой она была доставлена на допрос», там женщина «дала показания в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь» посредством получения кредитов», передает ТАСС.

Экс-супруга Фургала после дачи показаний «вернулась домой». Источник уточнил, что в ходе проведения следственных действий у Стародубовой ничего не изымалось.

Бывшая жена экс-губернатора Хабаровского края Лариса Стародубова является владельцем долей ООО «Торэкс». Правоохранительные органы накануне провели следственные действия по месту ее проживания.

В окружении семьи экс-губернатора уточняли, что обыск в доме Стародубовой за прошедшие полгода проводится уже в третий раз.

Кроме того, бывший главный бухгалтер ООО «Торэкс» Галина Алейникова уже находится под стражей. По версии следствия, она с соучастниками хотела похитить 305 млн рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск» (владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре).

Напомним, самого Фургала задержали в июле по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь».

Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».