Непроизвольный выстрел из боевой машины произошел в воинской части Пскова

Инцидент с непроизвольным выстрелом из 30-мм пушки в одной из воинских частей, дислоцированных в Пскове, не привел к жертвам и ранениям, сообщило командование Псковского гарнизона.

Инцидент произошел 24 декабря при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин, передает ТАСС.

«Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание. В результате происшествия никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами совместно с командованием воинской части.

Ранее в Telegram, соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что на территории одной из воинских частей Пскова во время технического обслуживания БМД-4 (боевая машина десантная) произошел бесконтрольный выстрел из автоматической пушки.

Сообщалось, что снаряд якобы попал в ТРЦ «Фьорд Плаза», пробил крышу и приземлился на втором этаже в отделе «Детский мир».

В администрации города заявили, что об инциденте в ТРЦ «ничего не известно», в местной полиции и департаменте информации Министерства обороны ЧП не прокомментировали.

Напомним, в марте вертолет Ми-8 случайно выпустил 23-миллиметровый авиационный снаряд по жилому дому в Чите.