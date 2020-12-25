Пугачева и Ефремов стали лидерами по упоминаниям в СМИ в 2020 году

Певица Алла Пугачева и актер Михаил Ефремов стали в уходящем году самыми упоминаемыми в СМИ персонами. На их долю пришлось 232 тыс. 309 сообщений, свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».

Пугачеву упомянули в СМИ 77 тыс. 668 раз, Ефремова – 154 тыс. 641, говорится на сайте компании.

В первую десятку среди певцов также попали Филипп Киркоров – 64 тыс. 675 упоминаний, Тимати – 49 тыс. 960, группа Little Big –46 тыс. 266 и Сергей Шнуров – 43 тыс. 656. В категории актеров второе место у Кристины Асмус, у которой 32 тыс. 145 упоминаний, третье место занял Павел Прилучный с 31 тыс. 770 сообщениями. Заметно отстали от них Сергей Безруков и Константин Хабенский – у них 18 тыс. 148 и 17 тыс. 985 упоминаний соответственно.

Что касается писателей, то здесь самым упоминаемым стал Захар Прилепин – 22 тыс. 199 сообщений. Далее идут Гузель Яхина – 10 тыс. 752 упоминания, Борис Акунин – 8 тыс. 670, Виктор Пелевин 7 тыс. 020 и Андрей Геласимов – 5 тыс. 972.

Ефремов упоминался в СМИ в связи со смертельным ДТП в центре Москвы, виновником которого стал актер. Пресненский суд столицы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд смягчил приговор, назначив артисту семь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее компания «Яндекс» назвала слова, которые чаще всего упоминались в поисковых запросах в 2020 году и за прошедшее десятилетие. В 2020 году самыми популярными стали слова «карантин», «пропуск», «Конституция».