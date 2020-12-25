Широков решил продать на аукционе бутсы, в которых избил арбитра Фигурист Коляда стал трехкратным чемпионом России 25 декабря 2020, 17:44 Текст: Абдулла Шакиров

Фигурист Михаил Коляда выиграл чемпионата России, проходящий в Челябинске. Спортсмен стал трехкратным чемпионом страны, набрав 296, 15 балла в короткой и произвольной программах. Коляда получил 102,48 балла в короткой программе и 193,67 – в произвольной. Второе место у Макара Игнатова, третье – у Марка Кондратюка, передает РИА «Новости». Ранее Коляда выигрывал чемпионат России в 2017 и 2018 годах. Кроме того, он завоевывал серебряную медаль на Олимпийских играх 2018 года и бронзовые медали чемпионатов мира и Европы в 2017 и 2018 годах.

