В МИД удивились словам главы минобороны Британии о «вызывающем поведении России»

Слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Россия якобы «вызывающе» себя ведет вблизи морских и воздушных границ королевства, вызывают удивление, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Вызывает удивление тезис Бена Уоллеса о якобы «вызывающем поведении России», проявляющемся «в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании», – передает ее слова ТАСС.

Кроме того, подчеркнула Захарова, российская сторона добросовестно и в полном объеме выполнила обязательства по уничтожению запасов химоружия, «которое завершено три года назад под контролем Организации по запрещению химического оружия.

«При этом, как и предписано конвенцией, Россия продолжает прием инспекций ОЗХО на бывших объектах по производству химоружия, включая те, которые подверглись конверсии для не запрещенных конвенцией целей, а также в производственных зонах предприятий химической промышленности, подпадающих под установленные в конвенции критерии. Какие-либо нарушения не выявлены», – добавила представитель ведомства.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что Соединенное Королевство хочет наладить отношения с российским народом, но после инцидента в Солсбери сделать это будет нелегко.