Эрдоган ответил на комплимент Путина

Президент Турции Тайип Эрдоган считает российского лидера Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово.

«На самом деле это те слова, которые описывают и его самого (Путина). Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек», – передает ТАСС ответ Эрдогана на вопросы журналистов после пятничной молитвы.

Напомним, президент России, отвечая на один из вопросов на большой пресс-конференции, назвал Эрдогана человеком, «который держит свое слово», несмотря на то что их взгляды «на отдельные вопросы могут расходиться».