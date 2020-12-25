Премьер Японии Суга извинился за неточные заявления про Абэ Эрдоган ответил на комплимент Путина Российские военные опровергли вспышку коронавируса у миротворцев в Приднестровье 25 декабря 2020, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова опроверг информацию о вспышке коронавирусной инфекции среди миротворцев. «Информация, заявленная представителем приднестровской делегации Объединенной контрольной комиссии (коллективного органа по управлению миротворческой операцией в зоне безопасности конфликта) Олегом Беляковым о якобы имевшей место вспышке коронавирусной инфекции среди российских представителей Объединенного штаба совместных миротворческих сил в Приднестровском регионе Республики Молдова, не соответствует действительности», – передает ТАСС слова представителя. Представитель группы войск подчеркнул, что «ситуация с заболеваемостью российских военнослужащих находится под контролем, никакой вспышки заболеваемости нет». «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все контакты российских военнослужащих с местным населением и представителями вооруженных сил стран, входящих в ОКК, минимизированы», – добавил представитель войск. Ранее руководитель приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией в зоне безопасности конфликта в ходе состоявшейся в пятницу встречи с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским сообщил, что в штабе российских миротворцев в Приднестровье зарегистрирована вспышка коронавируса.

