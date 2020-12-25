Пассажирский самолет из Якутии выкатился за пределы ВПП во Внуково

Пассажирский Boeing рейса Нерюнгри – Москва выкатился при маневрировании за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Экипаж в составе семи человек, пассажиров – 109 человек. Пассажиры высажены штатно. Аэропорт не закрывался. Эксплуатант – АО «Авиакомпания «Якутия», – передает ТАСС, ссылаясь на источник в авиаотрасли.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing авиакомпании «ЮТэйр», летевший из красноярской Игарки в Уфу, вынужденно сел в аэропорту Сургута (ХМАО), посадка прошла в штатном режиме

В авиакомпании подчеркнули, что с пассажирами и экипажем «все в порядке».

В свою очередь Уральская транспортная прокуратура сообщила, что в связи с вынужденной посадкой в Сургуте (ХМАО) самолета авиакомпании «ЮТэйр» организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.